Волонтер пожаловалась на полицейского в Днепре, который остановил ее автомобиль и вел себя странно.

Также сообщается, что волонтер сделала замечания из-за русского языка сотрудника полиции.

Украинская волонтер Ксения Быкова сообщила в Фейсбук о случае, который произошел с ней при участии капитана полиции.

По ее словам, полицейский остановил ее автомобиль на одном из блокпостов Днепра.

Также волонтер добавила, что сотрудник полиции якобы намекал на взятку и агрессивно реагировал на замечания из-за русского языка.

Она добавила, что у полицейского были основания для того, чтобы оформить админпротокол, потому что у нее не было техпаспорта и страховки на авто.

Полицейский увидел удостоверение волонтеров и якобы предложил "договориться".

“Я выбрала штраф. Здесь все честно, виновата – заплати государству”, - пишет волонтер.

Волонтер также сделала замечания из-за русского языка сотрудника полиции, на что он якобы ответил:

"Если бы не такие б**ди, как ты, здесь давно была бы Россия", - цитирует полицейского волонтера в соцсети.

Пресс-секретарь полиции Днепропетровской области сообщила, что уже назначена служебная проверка.

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