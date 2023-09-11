Злоумышленник фиксировал направления полетов самолетов и вертолетов защитников, выполнявших задания.

Как сообщила пресс-служба СБУ, полученные данные злоумышленник отправлял через «Вконтакте» с отмеченными на фото координатами.

Приспешником врага оказался житель Кривого Рога, он после 24 февраля 2022 начал собирать данные о дислокации Сил обороны.

Из-за своей знакомой из Краснодара, находящейся в поле зрения российских спецслужб, он сливал секретные данные.

Именно через его "подругу" в России информация о маршрутах перемещения украинской техники и последствиях воздушных атак России могли попасть к россиянам.

СБУ разоблачила предателя, который «сливал» направления полетов авиации ВСУ в Кривом Роге.

При обыске у предателя была обнаружена компьютерная техника, которую он использовал для передачи данных врагу.

У него дома также была изъята запретная символика коммунистического режима.

Следователи сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно по ч. 2 ст. 114-2, и ч. 1 ст. 436-1.

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления.

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