Размер денежной помощи для украинцев определяется в зависимости от количества членов семьи.

Датский Совет по делам беженцев при поддержке Европейского Союза реализует программу предоставления целевой денежной поддержки украинским гражданам для оплаты аренды жилья. Эта денежная помощь оказывается украинцам, которые были вынужденно переселены в Днепропетровскую область.

Размер денежной помощи определяется в зависимости от количества членов семьи: 1 – 3 человека в семье: 6 500 гривен в месяц. 4 человека в семье: 7 000 гривен в месяц. 5 и более человек в семье: 8500 гривен в месяц.

Общая сумма денежной помощи для семьи рассчитывается в пределах от 39000 до 51000 гривен. Денежную помощь на оплату аренды жилья предоставляется в течение 6 месяцев и разделяется на две части: первая часть (за первые 3 месяца) выплачивается в течение 1-2 недель после одобрения заявки, а вторая часть (за следующие 3 месяца) – через 3 месяца после выплаты первой части.

Эта программа денежной помощи реализуется в Днепропетровской области, в частности, в городах Кривой Рог, Желтые Воды, Каменское, Новомосковск и Павлоград.

Особый подход в предоставлении денежной помощи отдается следующим категориям населения: Домохозяйства, недавно вынужденные переселиться (менее 60 дней), домохозяйства, чье жилье было серьезно повреждено и домохозяйства, происходящие из временно оккупированных территорий или районов, подвергаются обстрелам и находятся в пределах 30 километров от линий фронта или границ с РФ или Белоруссией.

Для получения денежной помощи необходимо соответствовать хотя бы одному из этих критериев и подать заявку по ссылке , заполнив соответствующую форму.

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