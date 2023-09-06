Датский Совет по делам беженцев при поддержке Европейского Союза реализует программу предоставления целевой денежной поддержки украинским гражданам для оплаты аренды жилья. Эта денежная помощь оказывается украинцам, которые были вынужденно переселены в Днепропетровскую область.
Размер денежной помощи определяется в зависимости от количества членов семьи: 1 – 3 человека в семье: 6 500 гривен в месяц. 4 человека в семье: 7 000 гривен в месяц. 5 и более человек в семье: 8500 гривен в месяц.
Общая сумма денежной помощи для семьи рассчитывается в пределах от 39000 до 51000 гривен. Денежную помощь на оплату аренды жилья предоставляется в течение 6 месяцев и разделяется на две части: первая часть (за первые 3 месяца) выплачивается в течение 1-2 недель после одобрения заявки, а вторая часть (за следующие 3 месяца) – через 3 месяца после выплаты первой части.
Эта программа денежной помощи реализуется в Днепропетровской области, в частности, в городах Кривой Рог, Желтые Воды, Каменское, Новомосковск и Павлоград.
Особый подход в предоставлении денежной помощи отдается следующим категориям населения: Домохозяйства, недавно вынужденные переселиться (менее 60 дней), домохозяйства, чье жилье было серьезно повреждено и домохозяйства, происходящие из временно оккупированных территорий или районов, подвергаются обстрелам и находятся в пределах 30 километров от линий фронта или границ с РФ или Белоруссией.
Для получения денежной помощи необходимо соответствовать хотя бы одному из этих критериев и подать заявку по ссылке , заполнив соответствующую форму.
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