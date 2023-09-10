В городе Днепр произошло неприятное событие, когда полицейский на одном из контрольных пунктов остановил волонтер и пытался договориться с ней, требуя взятку. Капитан полиции общался на русском языке и выразил свое ожидание прихода России.

По сообщению женщины, она путешествовала в Днепропетровской области на автомобиле, и на одном из блокпостов ее остановил полицейский. Оказалось, что на автомобиле нет как технического паспорта, так и страховки.

Однако после того, как полицейский узнал, что в автомобиле находятся волонтеры, он решил попытаться договориться за деньги. Более того, он общался на русском языке.

"У чувака глаза загорелись. Волонтеры же ездят на том, что Бог послал. Штраф! Но ведь можем договориться. Он со всех сторон, сил давит - договориться. Я выбрала штраф. Здесь все честно, виновата - заплати государству", - поделилась женщина .

Также она высказала свое замечание по поводу языка полицейского, который поддерживал разговор исключительно на русском. После этого капитан полиции выразил свои взгляды на патриотов Украины, помогающих защищать страну от страны-агрессора. Он их начал поливать грязью и обвинил в том, что именно из-за них россия не может наконец-то захватить Украину.

"Еслиб не такие б**ди, как ты, здесь давно била бы россия..." Я задохнулась от гнева, Мы даже не открывали багажника.А ну, как я провезла 118 пулеметов с патронами и 987 гранат, и 34 танки в багажнике. Но полицию не интересовало, что я везу. Его интересовала моя смерть, потому что тогда придет россия и деньги. ПС: зовут его Коробков Андрей Николаевич", - добавила Ксения Быкова.

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