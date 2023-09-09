Так, на Озерке покупатели услышали, как кто-то громко кричит.
Как оказалось, женщина так эмоционально реагировала на то, что ее обвесили.
Также стало известно, что женщина купила арбуз, который оказался вялым и безвкусным.
Свои претензии она громко высказала продавцу.
В результате женщина ушла, напоследок бросив продавцу, что в следующий раз вызовет полицию.
Как "благодарность" она оставила разрезанный купивший арбуз, вероятно для "рекламы", чтобы отпугивать покупателей.
Источник: Днепровская панорама.
К слову, недавно жители Днепра жаловались на странные дыни и арбузы, продаваемые на рынках.
В Днепре люди жалуются на дыни и арбузы, продающиеся на маленьких баразах возле домов.
Днепряне покупают дыни и арбузы, чтобы полакомиться ягодами в разгар сезона, но иногда случаются неприятные случаи.
Жительница Днепра пожаловалась на дыни и арбузы, приобретенные на минирынке.
По ее словам, она купила несъедобные бахче на Левобережном и утверждает, что дыня была горькой, воняла дустом или даже чем-то похожим на лекарства. Арбуз был похож на траву, дряблым и недозрелым.
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