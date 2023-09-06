Напомним, в Днепропетровской области нашли тело 16-летней девушки.
Полиция Днепропетровской сообщает , что на поиски нападающего привлечены около 150 правоохранителей, которые проводят все необходимые следственные и розыскные мероприятия.
Сообщается, что 5 сентября около 3:00 в Пятихатках на улице в кустах было обнаружено тело несовершеннолетней девушки с телесными повреждениями.
Полиция сейчас просматривает камеры видеонаблюдения и устанавливает вероятных свидетелей и очевидцев преступления.
Известно, что уже назначен ряд экспертиз и других следственных действий.
Открыто уголовное производство по факту убийства по п. 10 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса.
Появилась информация о 16-летней Лизе, убитой на Днепропетровщине.
Знакомые семью говорят о девочку, что она была отзывчивой, приличной, воспитанной.
Также они говорят, что не видели даже намеков относительно одежды или поведении, которые могли бы спровоцировать насилие.
Местные телеграмм-каналы сообщают, что девушка позвонила маме и пожаловалась, что ее кто-то преследует.
Добавляют также в сети, что соседи слышали на улице крики, но не обратили внимания.
Местные СМИ сообщают, что Лиза была единственной дочерью у родителей.
Источник: Дніпровська панорама.
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