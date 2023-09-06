Напомним, в Днепропетровской области нашли тело 16-летней девушки.

Полиция Днепропетровской сообщает , что на поиски нападающего привлечены около 150 правоохранителей, которые проводят все необходимые следственные и розыскные мероприятия.

Сообщается, что 5 сентября около 3:00 в Пятихатках на улице в кустах было обнаружено тело несовершеннолетней девушки с телесными повреждениями.

Полиция сейчас просматривает камеры видеонаблюдения и устанавливает вероятных свидетелей и очевидцев преступления.

Известно, что уже назначен ряд экспертиз и других следственных действий.

Открыто уголовное производство по факту убийства по п. 10 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса.

Появилась информация о 16-летней Лизе, убитой на Днепропетровщине.

Знакомые семью говорят о девочку, что она была отзывчивой, приличной, воспитанной.

Также они говорят, что не видели даже намеков относительно одежды или поведении, которые могли бы спровоцировать насилие.

Местные телеграмм-каналы сообщают, что девушка позвонила маме и пожаловалась, что ее кто-то преследует.

Добавляют также в сети, что соседи слышали на улице крики, но не обратили внимания.

Местные СМИ сообщают, что Лиза была единственной дочерью у родителей.

Источник: Дніпровська панорама.

Последние новости Украины:

Стрельба произошла после конфликта мужчины с полицией в Днепре: все закончилось трагически, кадры.

Как сообщала Politeka, в Днепропетровской области командир взвода сдал в ломбард радиостанции и дроны.

Также Politeka писала, патрульный выстрелил в человека в Днепре, Филатов отреагировал: "В этой ситуации я...".