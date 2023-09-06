Цены прошлогоднего урожая были определены также расходами на их хранение в специальных хранилищах для овощей.

Цены на яблоки устанавливают новые рекорды. В супермаркетах и ​​на рынках Днепра теперь нужно сделать значительные усилия, чтобы найти их по цене менее 40 гривен за килограмм.

Зимой яблоки продавались по довольно приятной цене – от 14 до 17 гривен за килограмм. Однако весной их стоимость значительно выросла, а летом обычные яблоки стали роскошью.

Сейчас цена на зеленые яблоки сорта "Муцу" в Днепре составляет 40 гривен за килограмм, на качественные красные яблоки "Ред Чиф" – 45 гривен за килограмм. И если вы хотите приобрести сорт "Лигольд", то готовьте 45 гривен за килограмм.

Цены на яблоки действительно выросли и варьируются в зависимости от сорта и сезона.

Следует отметить, что цены на яблоки из прошлогоднего урожая были определены также расходами на их хранение в специальных хранилищах для овощей. В таких помещениях была обеспечена стабильная температура в течение всего периода хранения. С учетом проходивших зимой перебоев в поставках электроэнергии, очевидно, владельцы пытались поддерживать работу холодильников с помощью генераторов, и это также влияло на цены.

Кроме того, часть Херсонской и Запорожской областей, традиционно выступавших основными поставщиками этой продукции на рынок, временно находятся под оккупацией. Поэтому цены настолько высоки.

Источник: Nashemisto.dp.ua.

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