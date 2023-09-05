Так, на поиски нападающего привлечены около 150 правоохранителей, которые проводят все необходимые следственные и розыскные мероприятия.
Полиция Днепропетровской сообщает , что сейчас идет установление обстоятельств происшествия и задержание злоумышленника, что рычет к совершению преступления.
Сообщается, что 5 сентября около 3:00 в Пятихатках на улице в кустах было обнаружено тело несовершеннолетней девушки с телесными повреждениями.
Полиция сейчас просматривает камеры видеонаблюдения и устанавливает вероятных свидетелей и очевидцев преступления.
Известно, что уже назначен ряд экспертиз и других следственных действий.
Полицейские уже открыли уголовное производство по факту убийства 16-летней девушки в Днепропетровской области по п. 10 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса.
Ранее сообщалось, в Харькове произошло событие, когда малолетний ребенок был оставлен в одиночестве в закрытой квартире более суток.
Этот инцидент произошел в Холодногорском районе Харькова и совершила это мать, которая является 18-летней жительницей Днепра.
В квартире была замечена маленькая девочка, которая была напугана и растеряна, постоянно плакала. В квартире также царили антисанитарные условия и полный беспорядок. Патрульные доставили ребенка в больницу, и к счастью, ей ничего не угрожало.
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