Так, на поиски нападающего привлечены около 150 правоохранителей, которые проводят все необходимые следственные и розыскные мероприятия.

Полиция Днепропетровской сообщает , что сейчас идет установление обстоятельств происшествия и задержание злоумышленника, что рычет к совершению преступления.

Сообщается, что 5 сентября около 3:00 в Пятихатках на улице в кустах было обнаружено тело несовершеннолетней девушки с телесными повреждениями.

Полиция сейчас просматривает камеры видеонаблюдения и устанавливает вероятных свидетелей и очевидцев преступления.

Известно, что уже назначен ряд экспертиз и других следственных действий.

Полицейские уже открыли уголовное производство по факту убийства 16-летней девушки в Днепропетровской области по п. 10 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, в Харькове произошло событие, когда малолетний ребенок был оставлен в одиночестве в закрытой квартире более суток.

Этот инцидент произошел в Холодногорском районе Харькова и совершила это мать, которая является 18-летней жительницей Днепра.

В квартире была замечена маленькая девочка, которая была напугана и растеряна, постоянно плакала. В квартире также царили антисанитарные условия и полный беспорядок. Патрульные доставили ребенка в больницу, и к счастью, ей ничего не угрожало.

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