За эти преступления жителю Днепра и его сообщникам грозит до 12 лет лишения свободы.

По информации Государственного бюро расследований, житель города Днепр организовал преступную группу, в которую привлек своих доверенных лиц. Эта группа совершала мошеннические действия, выманивая деньги у предпринимателей под популярным прикрытием операций по покупке зерновых и масличных культур.

Подозреваемые обнаруживали предприятия, торгующие сельскохозяйственной продукцией и реализующие ее, симулировали сделки по покупке или продаже товара, а после получения денег переводили их на собственные счета. В частности, они создавали фиктивные банковские счета и подделывали финансовую документацию.

Государственное бюро расследований установило четыре случая незаконного завладения деньгами предпринимателей из Львовской, Полтавской и Хмельницкой областей, общая сумма которых превышает 92 миллиона гривен.

Кроме того, выявлено, что при функционировании преступной организации ее участники использовали информацию более 220 субъектов хозяйственной деятельности.

Организатор и пятеро его сообщников обвиняются в участии в преступной организации, мошенничестве, отмывании денег и подлоге документов в соответствии со статьями 255 (части 1, 2), 190 (часть 4), 209 (часть 3), 358 (части 3, 4) Уголовный кодекс Украины. За эти преступления им грозит до 12 лет лишения свободы.

Следствие продолжается по отношению к другим участникам этой мошеннической схемы.

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