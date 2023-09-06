Денежную помощь к пенсии обещают жителям Днепра от Всемирно-продовольственной программы ООН.

Так, больше 11 тысяч жителей Днепра и области могут рассчитывать на доплату к пенсии от Всемирно-продовольственной программы ООН.

На денежную помощь могут рассчитывать украинцы, отвечающие условиям данной программы.

Денежную помощь будут начислять исходя из размера разницы между, речи идет о сумме 3 тысяч гривен и теми выплатами, которые граждане получают в качестве пенсии.

Сообщается, что минимальный размер надбавки будет составлять 100 гривен.

Денежная надбавка будет выплачиваться WFP на банковский счет, на который пенсионеры получают пенсионные выплаты.

Рассчитывать на денежную помощь могут украинцы, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий.

Также денежную помощь могут получить украинцы, которые получают пенсию менее 3 тысяч гривен.

На деньги могут рассчитывать и люди, что не получают пособия для ВПЛ и от международных организаций с 1 марта 2023 года.

Источник: "Информатор" со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОВА.

Недавно сообщалось, что организация "Каритас Ивано-Франковск" готова выплатить денежную помощь для жителей определенных областей.

Организация открыла регистрацию для денежной помощи в размере 6660 гривен для переселенцев.

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Как писала Politeka, в ПФУ дали разъяснение, какими будут субсидии из-за новых тарифов на электричество.

Также Politeka сообщала, что украинцы имеют право на денежную помощь на оплату коммуналки, но некоторые могут заставить вернуть субсидии.