Денежная помощь украинцам в 2023 году, кто может ее получить и в каких случаях выплачивают.

Денежная помощь выдается в размере, не превышающем месячное денежное довольствие.

Дополнительная разовая денежная помощь в размере месячного довольствия выплачивается военнослужащим в 2023 году.

Денежная помощь принадлежит военным, получившим ранения или в результате ранения - инвалидность.

Помощь также оказывается, если военный скончался или его близкие родственники.

Включается должностной оклад, оклад по званию и надбавка за выслугу лет.

Кроме того, включаются дополнительные ежемесячные виды денежного обеспечения согласно должности, на которые военный имеет право на решение социально-бытовых вопросов.

Размер и порядок денежной помощи будет устанавливаться по имеющемуся фонду средств на выплаты, что предусмотрено в смете Минобороны.

Чтобы получить денежную помощь, нужно подать рапорт на имя командира.

Известно, что денежная помощь оказывается в случае, если военный потерял конечность, заболел раком, вирусным гепатитом В, С, туберкулезом.

Помощь принадлежит если у военного есть заболевания нервной, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и при этом более 30 дней находится на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения в связи с болезнью или проходит эндопротезирование.

На денежную помощь могут рассчитывать семьи, захваченные в плен, или если он стал заложником или был безвестно пропавшим.

Источник: dnepr.info.

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