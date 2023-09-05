Денежная помощь выдается в размере, не превышающем месячное денежное довольствие.
Дополнительная разовая денежная помощь в размере месячного довольствия выплачивается военнослужащим в 2023 году.
Денежная помощь принадлежит военным, получившим ранения или в результате ранения - инвалидность.
Помощь также оказывается, если военный скончался или его близкие родственники.
Включается должностной оклад, оклад по званию и надбавка за выслугу лет.
Кроме того, включаются дополнительные ежемесячные виды денежного обеспечения согласно должности, на которые военный имеет право на решение социально-бытовых вопросов.
Размер и порядок денежной помощи будет устанавливаться по имеющемуся фонду средств на выплаты, что предусмотрено в смете Минобороны.
Чтобы получить денежную помощь, нужно подать рапорт на имя командира.
Известно, что денежная помощь оказывается в случае, если военный потерял конечность, заболел раком, вирусным гепатитом В, С, туберкулезом.
Помощь принадлежит если у военного есть заболевания нервной, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и при этом более 30 дней находится на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения в связи с болезнью или проходит эндопротезирование.
На денежную помощь могут рассчитывать семьи, захваченные в плен, или если он стал заложником или был безвестно пропавшим.
Источник: dnepr.info.
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