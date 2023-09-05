Если сентябрь принесет тепло и будет похож на лето, то цены, вероятно, останутся летними.

Украина наблюдает понижение цен на капусту. По данным с 4 сентября, средняя стоимость килограмма этого овоща составляет 8,4 грн., что на 1,71 грн. дешевле по сравнению со средней ценой в августе. И это учитывая, что сентябрь только начался. Стало известно сколько стоит этот овощ в магазинах Днепра и области.

Напомним, в начале лета капуста стоила около 50 грн за килограмм.

В разных магазинах Днепра и области цены на капусту разные. К примеру, в сети "Варус" килограмм капусты продается за 7,40 грн (обычно 8,90 грн). Краснокочанная капуста стоит 19,90 грн, а молодая пекинская – 49,90 грн. В сети "АТБ" цена за килограмм капусты составляет 8,29 грн. Эксперты пока не дают точных прогнозов по ценам на капусту осенью.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин указывает, что осенью цены на некоторые овощи, такие как капуста, картофель, морковь, лук и свекла, могут снизиться до минимальных уровней. Тем не менее, он отмечает, что цены на помидоры и огурцы, вероятно, возрастут, но это подорожание будет небольшим и, по его словам, не превысит 5%.

Пендзин также указывает, что многое будет зависеть от погоды. Если сентябрь принесет тепло и будет похож на лето, то цены, вероятно, останутся летними.

Источник: dnepr.info.

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