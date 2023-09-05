В Днепропетровской области уже более 18 часов ликвидируют масштабный пожар на свалке.

В Днепровском районе спасатели локализовали пожар на полигоне твердых бытовых отходов.

Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области сообщает , что о ЧП стало известно еще 4 сентября в 13:54.

В Службу спасения поступило сообщение о большом пожаре по улице Смоленской города Подгородное Днепровского района.

По вызову оперативно отправились местные пожарные.

Прибывшие по указанному адресу спасатели установили, что на полигоне твердых бытовых отходов горит мусор, на немалой площади, а именно на 1,5 га.

"Из-за необходимости привлечения для тушения пожара дополнительных сил и средств к месту происшествия двинулись чрезвычайники областного центра и соседних городов", - говорится в сообщении Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Известно, что в 19:03 пожар локализован, однако ликвидация продолжается до сих пор.

К тушению пожара были привлечены 34 человека личного состава и 7 единиц пожарно-спасательной техники.

Ранее сообщалось, что начался новый учебный год в Днепропетровской области.

Первый учебный день в городе начался с воздушной тревоги, когда дети были выведены в укрытие, ожидая начала уроков. Это произошло из-за атаки дронов, запущенных россиянами.

Последние новости Украины:

Жителей Днепра предупредили о подорожании важного продукта: чего ждать уже осенью.

Как сообщала Politeka, в Днепропетровской области командир взвода сдал в ломбард радиостанции и дроны.

Также Politeka писала, цены на популярный салатный овощ подешевели.