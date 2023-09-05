Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Днепропетровскую ОГА, туда вчера под вечер полетели снаряды из "Урагана".

«Один из них попал прямо в частный дом, уничтожив его. Еще два дома повреждены. Горела хозяйственная постройка – пожар потушили. Побит мотоцикл», - рассказали в ОГА о последствиях атаки.

Кроме того, дважды из тяжелой артиллерии враг целил по Никополю.

«К счастью, всюду обошлось без пострадавших», – сообщили в Днепропетровской ОГА.

Добавим, 4 сентября враг ударил из артиллерии по Марганецкой общине Никопольщины. В результате атак есть разрушение двух частных домов и инфраструктурного объекта. Оборванная линия электропередач.

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"Один из них попал по Межевской общине Синельниковского района. Там же упали обломки сбитого "металлолома". Изуродованно фермерское хозяйство. Испорчены 1500 тонн зерна", - рассказывали в ОГА о последствиях этой атаки.

Попал дрон-камикадзе и по Никополю. Кроме того, с беспилотника агрессор сбросил на город боеприпас.

К счастью, тоже обошлось без погибших и раненых.

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