Дети погибшего мужчины в Днепре рассказали его бывшей жене Наталье Силогаве, что он был в нетрезвом состоянии, садясь за руль перед инцидентом с патрульной полицией.

Она рассказала, что уехала по делам, когда вдруг позвонили по телефону дети. Они сказали, что папа хочет увезти их на море на три дня и отметить день рождения. Сказал им срочно собраться, но бывшую жену не предупредил. После звонка детей женщина чувствовала, что должно что-то произойти – интуиция подсказывала.

По ее словам, она не знала, что он был нетрезв, однако это не впервые, когда он садится за руль под хмельком.

Женщина говорит: "Я детям говорю, чего вы мне не сказали, что папа пьян?! Они ответили: мам, мы ему доверяем, мы не боялись с ним... Меня возмущают тик-токи, в которых говорят, что там была жена "Меня там не было. Дети ехали с моим бывшим мужем и его девушкой. Это для меня очень важно, ведь мои дети смотрят эти все соцсети и им очень не приятно, и когда моим детям желают смерти".

Сейчас дети супругов – 14-летний Давид и 12-летний Джумбери – нуждаются в психологической поддержке, и вскоре ребята начнут заниматься со специалистами.

Напомним, 29 августа патрульный полицейский смертельно ранил мужчину в Днепре. Установлено, что правоохранители пытались остановить автомобиль, водитель которого проигнорировал правила дорожного движения. После остановки автомобиля мужчина вел себя агрессивно, началась потасовка. Двое патрульных получили травмы головы и позже были госпитализированы. Во время стычки один из патрульных открыл огонь из табельного оружия и смертельно ранил нападающего.

Источник: Суспільне.

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