За такие злодеяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В Харькове произошло ужасное событие, когда малолетний ребенок был оставлен в одиночестве в закрытой квартире более суток. Этот инцидент произошел в Холодногорском районе Харькова и совершила это мать, которая является 18-летней жительницей Днепра. Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Дело раскрыли благодаря заявлению женщины, которая сообщила полицию о проблемах с ее квартирой, а именно затопление в результате действий соседей сверху и неперестанный детский плач, который она услышала.

Полицейские, прибыв на место вызова, обнаружили закрытую дверь квартиры и услышали детский плач изнутри. Поскольку ребенок мог оказаться в опасности, полицейские вызвали спасателей и медицинский персонал.

В квартире была замечена маленькая девочка, которая была напугана и растеряна, постоянно плакала. В квартире также царили антисанитарные условия и полный беспорядок. Патрульные доставили ребенка в больницу, и к счастью, ей ничего не угрожало.

Полицейские установили, что ребенок провел в квартире сам длительное время – около трех суток. Мать ребенка идентифицировали как 18-летнюю жительницу Днепра, однако она не имела никаких документов на свою дочь.

По этому факту начато уголовное производство по статье 166 Уголовного кодекса Украины, которая касается злостного неисполнения обязанностей по уходу за ребенком или другим лицом, находящимся на попечении или попечении. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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