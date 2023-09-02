Новый языковой скандал разразился в Украине, на этот раз инцидент произошел в Днепре.

Девушка из Луцка натолкнулась на неадекватную продавщицу из Днепра.

Сообщается, что девушка спросила, находится ли магазин в Украине и получила шквал негатива в свой адрес.

Видео переписки с женщиной из Днепра Ольга опубликовала в Instagram.

"Да, из русского города Днепропетровск. А ты чьих будешь. Смотри, девочка моя, ты там из Луцка, Волынская область… Смотри, это западная Украина — это вообще к Днепропетровску и к русскому языку не имеет никакого отношения", - заявила женщина, отвечая на вопрос, где находится магазин.

Женщина всячески оскорбляла девушку, на что лучанка посоветовала женщине лечиться.

“Та да, смешно с таких как ты, понимаешь, упоротых, очень с вас смешно. Иди с миром, пожалуйста. Тебе скоро в Польше надо будет помыть полы полякам”, - ответила продавец.

В комментариях украинцы начали обсуждать переписку:

"Сейчас через несколько часов запишет прощения на украинском языке... Но это ничего не поменяет...",

"Так провокация у нас в Одессе часто так заказывают проверки ну конечно деньги надо (речь здесь совсем ни при чем. Толерантности совсем нет к сожалению",

" Боже дай людям ума, живя в Украине так не любить язык", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: ТСН .

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