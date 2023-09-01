На Днепропетровскую область внезапно обрушилась непогода, местные зафиксировали на камеру ураган.

Так, в Каменском местные жители увидели ураган.

Об этом сообщают и публикуют кадры местные телеграм-каналы, в частности, "Реальный Днепр".

Сообщается, что улицы затоплены, а работу коммунальщиков местные не замечают.

"Вырвало деревья и затопило улицы. Работа коммунальных служб оставляет желать лучшего: деревья поломало там, где они якобы делали аварийную их обрезку. Хорошо что никого не прибило", - говорится в сообщении.

К слову, в Днепропетровской области фиксируют масштабное загрязнение рек.

Так, в Кривом Роге в реках Ингулец и Саксагань в августе этого года было выявлено превышение допустимых показателей хлоридов, сульфатов и других загрязняющих реки веществ.

Как сообщает Управление экологии исполкома Криворожского городского совета в Facebook, исследования проводятся каждый месяц.

От компаний требуют делать условия их разрешений.

Сообщается, что промышленным предприятиям, имеющим разрешения на спецводопользование направлены требования по обеспечению выполнения условий и требований разрешительных документов.

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