Так, в Кривом Роге в реках Ингулец и Саксагань в августе этого года было выявлено превышение допустимых показателей хлоридов, сульфатов и других загрязняющих реки веществ.

Как сообщает Управление экологии исполкома Криворожского городского совета в Facebook, исследования проводятся каждый месяц.

По сравнению с июлем качество воды в реке Ингулец стало лучше, однако в августе экологи обнаружили превышение предельно допустимой концентрации.

В частности, в реке Ингулец был обнаружен хлорид, сульфаты, в реке Саксагань – сухого остатка, хлоридов, сульфатов и т.д.

От компаний требуют делать условия их разрешений.

Сообщается, что промышленным предприятиям, имеющим разрешения на спецводопользование, были направлены требования по обеспечению выполнения условий и требований разрешительных документов.

Также экологи сообщили о том, что каждый месяц проводятся проверки утечек, в том числе от частных домов, которые могут загрязнять водоемы Кривого Рога.

Последние новости Днепра:

Стрельба произошла после конфликта мужчины с полицией в Днепре: все закончилось трагически, кадры.

Как сообщала Politeka, в Днепропетровской области командир взвода сдал в ломбард радиостанции и дроны.

Также Politeka писала, патрульный выстрелил в человека в Днепре, Филатов отреагировал: "В этой ситуации я...".