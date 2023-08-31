Суд принял решение о резонансном событии, которое произошло в Днепре с участием полицейских 30 августа.

В Днепре суд отправил смертельно ранившего мужчину полицейского под круглосуточный домашний арест, передает наша корреспондентка из зала суда.

Прокурор ходатайствовал об аресте на 60 дней без права на залог. Адвокаты патрульного считают подозрение относительно умышленного убийства необоснованным, они просили о личном обязательстве, домашнем аресте или освобождении под залог.

Подозреваемый полицейский принимал участие в заседании онлайн, он не прибыл в суд из-за состояния здоровья. Он заявил, что своей вины не признает.

Напомним, 29 августа в Днепре патрульные остановили автомобиль Jaguar, нарушивший правила дорожного движения. Во время этого люди, которые были в салоне – мужчина и женщина начали агрессивно вести себя. Между копами и парой разразился конфликт, во время которого полицейский выстрелил в мужчину. От полученных травм тот скончался на месте.

После этого милиционера взяли под стражу. 31 августа полиция открыла дело из-за нападения на патрульных. Вероятно, это будут инкриминировать спутницы погибшего мужчины. Также журналисты показали видео, на котором женщина держит патрульную, пока ее спутник бьет правоохранителя.

Источник: Суспілне

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