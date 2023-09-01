Подруга семьи погибшего мужчины во время инцидента с патрульными в Днепре рассказала, что думает о случившемся.

В Днепропетровской области 31 августа похоронили мужчину, погибшего во время инцидента с патрульными в Днепре.

О погибшем мужчине рассказала подруга семьи Ольга.

Она сообщила, что в день гибели мужчина планировал ехать на море, где собирался отметить 39-летие.

"Его знали очень много людей. Он был бизнесменом. Очень добрый. Двое детей. Как папа он всегда - за детей, за семью". С начала войны он очень помогал военным, с востока возил раненых и мертвых ребят забирал. Произошедшее для нас — очень большая трагедия", — сообщила Ольга.

Источник: Суспільне.

К слову, бывший народный депутат 7-го созыва Павел Кириленко отметился заявлениями о патрульной в Днепре.

Кириленко в Фейсбуке внезапно заявил, что место женщины – Kinder, Küche, Kirche, то есть "дети, кухня, церковь", но не полиция.

Кроме того, Кириленко заявил, что мужчине-патрульному женщина-напарница нужна "чтобы не было грустно".

"Чтобы ее напарнику не было грустно и не нужно было пользоваться услугами проституток во время работы? Извиняюсь, но другой пользы от такого тандема я не вижу..." – написал Кириленко.

Из-за этих заявлений в комментариях под постом политика разразился скандал.

Последние новости Украины:

Стрельба произошла после конфликта мужчины с полицией в Днепре: все закончилось трагически, кадры.

Как сообщала Politeka, в Днепропетровской области командир взвода сдал в ломбард радиостанции и дроны.

Также Politeka писала, патрульный выстрелил в человека в Днепре, Филатов отреагировал: "В этой ситуации я...".