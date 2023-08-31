Бывший народный депутат 7-го созыва Павел Кириленко отметился заявлениями о патрульной в Днепре.

Кириленко в Фейсбуке внезапно заявил , что место женщины – Kinder, Küche, Kirche, то есть "дети, кухня, церковь", но не полиция.

"Ну на какого лысого в экипаже полиции теперь должны быть женщины? Не буду рассказывать, что место женщины — Kinder, Küche, Kirche. Есть действительно занятия и профессии, где женщина может себя раскрыть или подчеркнуть свою женственность. Но какова такая эффективность и польза от женщины в патрульном экипаже полиции?" – внезапно заявил экснардеп.

Кроме того, Кириленко заявил, что мужчине-патрульному женщина-напарница нужна "чтобы не было грустно".

"Чтобы ее напарнику не было грустно и не нужно было пользоваться услугами проституток во время работы? Извиняюсь, но другой пользы от такого тандема я не вижу..." – написал Кириленко.

Из-за этих заявлений в комментариях под постом политика разразился скандал:

"Ты пойди посмотри в глаза девушек на фронте и скажи это им",

"Непан, Павел, а в Раде женщины тоже выполняют такую ​​же функцию, как вы предположили на счет женщины в полицейском экипаже??? А в органах суда, в больницах, школах, производстве, управляющие истребителями??? вы, НЕпан Павел, должны очень хорошо подумать, прежде чем произносить хотя бы какие-нибудь слова. Ибо уровень вашей осведомленности и вообще отношение к именно этой ситуации указывает на вашу ТУПОСТЬ И ОГРАНИЧЕННОСТЬ. А то, что вы ЭКС, просто СУПЕР",

"Расскажите это женщинам, которые на фронте А вот по поводу целесообразности содержания большинства депутатов я сомневаюсь", - пишут в комментариях украинцы.

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