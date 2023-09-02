Проводится работа по сбору доказательств для привлечения к ответственности других участников коррупционной схемы.

Местному жителю в Днепропетровской области объявили подозрение из-за его связи со схемой избегания военного призыва. За это действие ему может грозить лишение свободы на срок до пяти лет. Подробности сообщила пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области.

Местный житель, имея связи в одном из районных территориальных центров комплектования, за плату в 5000 долларов США предлагал помочь гражданину решить вопрос его снятия с военного учета.

Полиция задержала фигуранта преступления согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины при извлечении неправомерной выгоды в размере 5000 долларов США. Подозреваемому было доложено подозрение согласно статье 369-2 Уголовного кодекса Украины за злоупотребление влиянием. Сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

Проводится работа по сбору доказательств для привлечения к ответственности других участников коррупционной схемы. Процессуальное руководство в этом досудебном расследовании возложено на Западную окружную прокуратуру города Днепра.

За совершенное преступление подозреваемому может быть наложен штраф в размере от 34 000 до 85 000 гривен или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

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