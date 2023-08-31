Весной на этот овощ бил рекорды, однако сейчас стоимость, в частности, в Днепре, резко упала.

Так, цены упали на 500–600% - это рекордное падение цены популярного овоща за всю историю независимости Украины.

Только за последнюю неделю цены на лук в магазинах и на рынках снизились на 25%, эксперты прогнозируют, что это не предел.

Эксперты среди причин падения цен на лук выделяют тот факт, что сбор урожая продолжается.

Кроме того, фермеры сделали выводы, чтобы цены не взлетели как в прошлом сезоне - теперь засеяны луком большие площади во многих областях нашей страны.

Фермеры получают неплохие урожаи будут пытаться продать продукцию, потому что хранить лук зимой довольно непросто, с учетом повышенных цен на электроэнергию и вероятного ее отключения из-за обстрелов инфраструктуры оккупантами.

Поэтому аграрии пытаются продать овощ прямо с поля и, скорее всего, цена продолжил снижаться.

Эксперты также добавили, что в Днепре лук продается дешевле в супермаркетах, чем на рынках.

Сейчас стоимость килограмма лука в магазинах стартует от 10 до 12 грн, на базаре важный овощ продают начиная с 20 и до 25 грн/кг.

Источник: сайт «Наше Місто».

Овощи в Украине в течение лета постепенно дешевеют. Эксперты уверены, что тенденция снижения цены будет продолжаться и дальше, в частности, на капусту, свеклу, морковь и картофель. Однако мясо будет дорожать – цены на него будут становиться выше осенью и зимой.

Последние новости Украины:

Напомним, популярные овощи порадовали удешевлением.

Как сообщала Politeka, черешня по 1200 грн ошеломила украинцев, фото: "Еще немного и можно купить грамм золота".

Также Politeka писала, цены на популярный салатный овощ подешевели: сколько стоит и что будет ждать от стоимости дальше.