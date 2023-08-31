Сильный пожар произошел в одном из районов Днепра, местные сообщают о взрывах.

Мощный пожар вспыхнул на улице Солнечная Набережная Амур-Нижнеднепровского района города Днепр на рассвете.

Местные жители в пабликах Днепра сообщали о звуках взрывов, которые слышали:

«Грохот стоит», «Слышу, что-то взрывается постоянно».

Как выяснилось, в городе вспыхнула частная автостоянка и звуки, которые слышали жители Днепра были из-за взрывов бензобаков.

Спасатели рассказали, что пожар был локализован и ликвидирован.

Огнем уничтожены 8 транспортных средств и еще 7 автомобилей повреждены. Общая площадь пожара составила 30 кв. м.

«В результате происшествия погибших и травмированных нет», - сообщили в ГСЧС.

Причины произошедшего установит следствие, но некоторые уверены, что пожар вспыхнул не просто так.

«Женщина, которая там типо охранник, говорит, что ее дверь в будке подперли снаружи и она кричала «Помогите», а в это время неизвестный или неизвестные подожгли машины под навесом»,

«У моего близкого человека там тачка сгорела» , - обсуждают жители Днепра огненное ЧП.

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