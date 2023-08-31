Мощный пожар вспыхнул на улице Солнечная Набережная Амур-Нижнеднепровского района города Днепр на рассвете.
Местные жители в пабликах Днепра сообщали о звуках взрывов, которые слышали:
«Грохот стоит», «Слышу, что-то взрывается постоянно».
Как выяснилось, в городе вспыхнула частная автостоянка и звуки, которые слышали жители Днепра были из-за взрывов бензобаков.
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Спасатели рассказали, что пожар был локализован и ликвидирован.
Огнем уничтожены 8 транспортных средств и еще 7 автомобилей повреждены. Общая площадь пожара составила 30 кв. м.
«В результате происшествия погибших и травмированных нет», - сообщили в ГСЧС.
Причины произошедшего установит следствие, но некоторые уверены, что пожар вспыхнул не просто так.
«Женщина, которая там типо охранник, говорит, что ее дверь в будке подперли снаружи и она кричала «Помогите», а в это время неизвестный или неизвестные подожгли машины под навесом»,
«У моего близкого человека там тачка сгорела» , - обсуждают жители Днепра огненное ЧП.
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