Мэр Днепра Борис Филатов высказался о скандальной ситуации, где патрульный выстрелил в мужчину.
Своим мнением Филатов поделился в соцсетях.
Филатов сообщил, что часто критикует некоторых сотрудников полиции, но в стране, где хотят, чтобы действовал закон, «есть базовые вещи и все должно быть обосновано».
"НИКТО и НИКОГДА не имеет права презирать, хватать или вообще как-то тянуть свои руки к человеку в форме, которsq находится при исполнении своих служебных обязанностей.
Прошу не писать мне свои юридические выводы. Я сейчас говорю исключительно (!) о морально-нравственном выборе. Поэтому в этой ситуации я полностью на стороне патрульных полицейских", - сообщил мэр Днепра.
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Кроме того, Филатов заявил, что городские власти Днепра предоставит моральную поддержку этим патрульным, а также их родным и коллегам.
"И еще одно. Прекратите писать о "владельце элитного авто". Нет разницы, какую машину водит человек. Не надо возбуждать низменные чувства толпы, примешивая к ситуации еще и классовую ненависть", - добавил Филатов.
Напомним, что пассажиром Jaguar, у которого 29 августа в Днепре выстрелил полицейский, оказался местный 38-летний бизнесмен.
По данным ДБР, водитель авто игнорировал ПДД, патрульные остановили авто, сообщается, что пассажир вел себя агрессивно и имел признаки алкогольного опьянения.
В салоне находилась, вероятно, жена Силогава и дети на заднем сиденье – они отказывались выйти из машины по требованию полицейских, после чего правоохранители начали силой вытаскивать людей из авто и применили газовый баллончик.
В результате возникла потасовка, патрульный трижды выстрелил из табельного оружия в мужчину. Патруль, убивший мужчину, задержан.
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