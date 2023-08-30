Мэр Днепра Борис Филатов высказался о скандальной ситуации, где патрульный выстрелил в мужчину.

Своим мнением Филатов поделился в соцсетях.

Филатов сообщил, что часто критикует некоторых сотрудников полиции, но в стране, где хотят, чтобы действовал закон, «есть базовые вещи и все должно быть обосновано».

"НИКТО и НИКОГДА не имеет права презирать, хватать или вообще как-то тянуть свои руки к человеку в форме, которsq находится при исполнении своих служебных обязанностей.

Прошу не писать мне свои юридические выводы. Я сейчас говорю исключительно (!) о морально-нравственном выборе. Поэтому в этой ситуации я полностью на стороне патрульных полицейских", - сообщил мэр Днепра.

Кроме того, Филатов заявил, что городские власти Днепра предоставит моральную поддержку этим патрульным, а также их родным и коллегам.

"И еще одно. Прекратите писать о "владельце элитного авто". Нет разницы, какую машину водит человек. Не надо возбуждать низменные чувства толпы, примешивая к ситуации еще и классовую ненависть", - добавил Филатов.

Напомним, что пассажиром Jaguar, у которого 29 августа в Днепре выстрелил полицейский, оказался местный 38-летний бизнесмен.

По данным ДБР, водитель авто игнорировал ПДД, патрульные остановили авто, сообщается, что пассажир вел себя агрессивно и имел признаки алкогольного опьянения.

В салоне находилась, вероятно, жена Силогава и дети на заднем сиденье – они отказывались выйти из машины по требованию полицейских, после чего правоохранители начали силой вытаскивать людей из авто и применили газовый баллончик.

В результате возникла потасовка, патрульный трижды выстрелил из табельного оружия в мужчину. Патруль, убивший мужчину, задержан.

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