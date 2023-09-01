Отсутствие своевременной оплаты может негативно отразиться на нормальном функционировании предприятия и поставке воды городу.

В Днепропетровской области КП "Никопольводоканал" сообщает, что предприятие попало в сложную финансовую ситуацию из-за несвоевременной оплаты населением услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу. Местные жители возмутились ситуации и делились своими мыслями по этому поводу в Фейсбук.

Отсутствие своевременной оплаты может негативно отразиться на нормальном функционировании предприятия и поставке воды городу.

Представители "Никопольводоканала" призывают всех потребителей пунктуально и полностью рассчитываться за предоставленные услуги, включая предварительные объемы использованной воды. В случае невыполнения финансовых обязательств согласно заключенному договору, предприятие будет вынуждено обратиться в суд и потребовать уплаты задолженности по иску.

Просят местных жителей ответственно относиться к своим финансовым обязательствам. Это поможет обеспечить предоставление качественных услуг и нормальное функционирование системы водоснабжения жителям города.

В комментариях люди жалуются, что не могут понять, за что платить, если полтора месяца не было воды. Также местные жалуются на качество воды:

"За что платить, ведь полтора месяца не было воды?", "Эта вода с запахом, пить ее невозможно, и люди ходят за артизанской водой, или заказывают очищенную воду", "Меня удивляет, что воды не было , больше 1,5 месяца, а за доставку брали плату".

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