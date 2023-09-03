Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога от 1,4 до 1,6 миллионов гривен.

По данным следствия, старший оперуполномоченный райотдела в Днепропетровской области устроил схему уклонения военнослужащих от службы. Подробности сообщили в пресс-службе ДБР (Государственного бюро расследований).

Эта схема включала сотрудничество с медицинскими работниками на территории Донецкой и Днепропетровской областей.

Путем создания медицинских документов с заведомо ложными сведениями о тяжелом заболевании военнослужащих или их родственников, с помощью вымышленных диагнозов создавались предпосылки для проведения фиктивных действий, позволявших в дальнейшем списать этих лиц со службы по признанию их непригодными или инвалидами.

За такие услуги требовалась оплата в размере 13 тысяч долларов. В ходе расследования документировано получение части неправомерной выгоды в размере 5000 долларов США.

После обысков были задержаны организатор схемы, старшая медицинская сестра и посредник. Также изучается возможность причастности руководства и других должностных лиц к этому преступлению. В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны, медицинские документы с признаками фиктивности, записи и более 30 тысяч долларов США.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога от 1,4 до 1,6 миллионов гривен.

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