Вчера, 29 августа в Днепре произошло ЧП, полицейский выстрелил в мужчину во время конфликта.

Стало известно, что пасажиром Jaguar в которого 29 августа в Днепре выстрелил полицейский - оказался местный 38-летний бизнесмен Джумбери Силогав.

По данным ДБР, водитель авто игнорировал ПДД, патрульные остановили авто, сообщается, что пассажир вел себя агрессивно и у него были признаки алкогольного опьянения.

За рулем находилась, вероятно, жена Силогава и дети на заднем сидении - они отказывались выйти из машины по требованию полицейских, после чего правоохранители начали силой вытаскивать людей из авто и применили газовый баллончик.

В результате возникла драка, патрульный трижды выстрелил из табельного оружия в мужчину.

Выяснилось, что через дня погибший мужчина должен был праздновать 39-й день рождения. Также стало известно, что семья занимались бизнесом - они организовывали похороны, оказывали ритуальные услуги и изготавливали памятники.

Патрульный, убивший мужчину, задержан.

В данный момент выясняется законность применения им табельного оружия.

"Вот так, цена жизни...одна секунда, помните, и поговорку..., нашла коса на камень, ...а отца человека Не вернешь! И уж не важно кто прав кто нет, в данной ситуации должна быть логика мозги а не оружие, это личное мое мнение",

"Это палка с двух концов. С одной стороны, не надо быковать в органы власти, и в принципе ко всем людям, обращайся как человек и с тобой будут обращаться, как с человеком; с другой стороны, никто нет никакого права уносить человеческую жизнь. Можно было ее заломить, дать палкой по ж**е и отвезти в отделение - там бы уже разобрались, что делать!",

"Мог бы жить если бы просто вышел из авто", - обсуждают новость украинцы в комментариях.

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