Так, в Каменском в ночь с 26 на 27 августа произошел конфликт между раненым военным Нацгвардией и двумя девушками 17 и 19 лет.

Как сообщается, девушки восклицали, что он "х***во защищает страну" и "должен умереть под Бахмутом".

Защитник рассказал, что ночью вышел на улицу из-за шума, который разбудил его маленького ребенка.

Он увидел, как у дома в период комендантского часа сидели две девушки, употреблявшие алкоголь. Военный сделал замечание девушкам и это им не понравилось – они начали унижать военного.

“Какой-то х***вый ты военный. Ты х***во защищаешь нашу страну ... А ну, побеги за нами, можешь побежать? Как-то ты х***во двигаешься. Пока ты добежишь, я уже в Киеве буду”, - кричала военному одна из девушек, видео публикует "Информатор".

В пресс-службе полиции Каменского рассказали, что установили личности хулиганок.

Относительно 19-летней девушки уже составлен протокол по 173 статье Кодекса Украины об административных правонарушениях, ее подруга - 17-летняя девушка уехала из Каменского, потом в полиции добавили, что ее тоже привлекут к ответственности.

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