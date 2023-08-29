В Днепре на проспекте Мазепы мужчина напал на сотрудников полиции. Во время потасовки один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие и застрелил нападающего.

По словам очевидцев, у водителя автомобиля Jaguar возник конфликт с полицейскими. Мужчина вел себя агрессивно и напал на стражей порядка, те, в свою очередь, были вынуждены применить огнестрельное оружие.

Медики, оперативно прибывшие по вызову, были вынуждены констатировать смерть. В настоящее время на месте происшествия работают полицейские и судебномедицинские эксперты. Все обстоятельства будут выяснять следователи.

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Источник: Информатор