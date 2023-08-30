Артем Пивоваров, ставший тренером в новом сезоне «Голос страны», поделился в социальной сети Инстаграм трогательными кадрами с прощанием с героем, а также другими украинскими защитниками. Пивоваров специально опубликовал непростые кадры, чтобы привлечь внимание украинцев в День памяти погибших украинских воинов.

«29 августа – День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства! Вечная память героям!» - написал Пивоваров.

В сети также поддержали его пост и обращение:

«Украина победит, люди помните кто защищаю нашу Родину; Проклятая война забирает лучших. Вечная память погибшим за нашу страну 😢 Очень дорогой ценой приближается наша победа, но она будет! А Артему уважение за большое сердце; Мы всегда будем помнить о них; Вечная память героям! Низкий поклон».

Раннее мы писали, мужчина пришел на концерт Пивоварова в Черновцах, но вместо того, чтобы слушать музыку, аплодировать, танцевать, петь или просто уйти зритель решил продемонстрировать свое недовольство. Сам Пивоваров сразу же отреагировал.

Поведение певца и тренера «Голос країни-13» Артема Пивоварова спровоцировало волну обсуждений среди пользователей соцсетей. Так, некоторые считают, что невоспитанных зрителей нужно ставить на место и Пивоваров имеет право на эмоции, а другие уверены, что, мол, «человек заплатил за билет, соответственно, может делать, что хочет и как хочет».

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