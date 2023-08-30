Танцор и хореграф Влад Яма после отъезда в США продолжает делиться в Инстаграм различными фото и видео, отказываясь возвращаться домой в Украину. Критику Влад Яма также получает довольно часто, возмущая украинцев своими высказываниями.
«Только один в мире ведущий мог провести мастер-класс по украинской польке» - написала жена Влада Ямы, которая сбежала с ним з границу и отказалась объяснить, как им удалось выехать после 24-го февраля.
О том, что Влад Яма выехал законно до вторжения оккупантов, нет официальных подтверждений и он сам их не предоставлял, только заявлял словесно.
«Танцы на траве. Сложно не согласиться» - в ответ на похвалу жены, заявил Влад Яма.
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Отметим, что незадолго до этого майор, начальник штаба бригады специального назначения НГУ "Азов", также побывавший в российском плену, высказался о недостойном поведении Влада Ямы и других людей, сбежавших из страны незаконным путем:
«Меня бесит, что они когда-нибудь вернутся. Меня просто это выводит из себя. И они вернутся. Меня триггерит то, что они, скорее всего, не понесут никакого наказания.
Некоторые же позволяют выкладывать видео с вечеринок. Влад Яма где-то там свои винилы крутит. Ему бы я лицо набил, просто так по-мужски» - поделился военнослужащий.
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