В этот раз на своей странице в Instagram Джамала рассказала о трагедии со своим близким другом, другом ее семьи из родного поселка Кучук-Озень в Крыму.

Друг детства певицы, боец ​​спецподразделения «Крым» ГУР МО Сейран Кадыров погиб в январе этого года под Бахмутом. Джамала поделилась трогательными кадрами с героем, отдавшим жизнь за Украину, и его семьей.

"Брата у меня не было, но был Сейран. Сейран воспитывал трех дочерей. Самой младшей два года. Он был и остается для меня невероятным человеком! Больше всего сейчас, хочется сделать максимум для того, чтобы сохранить жизнь других Героев, которые продолжают защищать нас на передовой", - признается Джамала.

С этой целью Джамала приступила к сбору средств, которые пойдут на квадроциклы для украинских защитников на передовой.

"Нам кажется, что мы сделали все возможное, и не можем ни на что влиять. Это самая большая ловушка в борьбе. Чем больше ощущение беспомощности, знайте тем более точно вы можете сделать все возможное и невозможное. Р

аньше квадроциклы были для развлечений, а уже сегодня - это очень важный инструмент, чтобы пройти те пути боя, где не доберется ни танк, ни БТР. Давайте вместе сделаем все возможное, чтобы приблизить нашу победу", - обратилась Джамала к украинцам.

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Напомним, Джамала неожиданно обратилась к украинцам.

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Как Politeka сообщала, Джамала в образе с необычным венком заинтриговлаа фанатов.