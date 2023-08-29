Дочь мэра Днепра недавно разместила новые фото из своего отдыха во Франции.

Дочь Бориса Филатова путешествует по странам Европы и публикует в соцсетях фото в дорогих одеждах и аксессуарах.

29-летняя Екатерина Филатова отправилась на юг Франции и сделала подборку фото для Инстаграм.

Журналисты заметили, что Екатерина в этом году путешествует по элитным европейским курортам.

Девушка опубликовала подборку фото из Франции, где она в платье с корсетным декольте и сумочкой за $3000.

Сообщается, что этим летом Екатерина Филатова также приезжала на родину, в частности, в Киев.

Источник: Украинская правда.

Напомним, ранее супруга мэра Днепра Бориса Филатова Марина рассказала в Инстаграм неожиданную историю, как она получила серьезные проблемы со здоровьем.

Она честно решила рассказать о том, как решилась на покорение самых высоких гор Антарктиды, после которого ей чуть не ампутировали нос.

За покорение высоты Марина чуть не простилась со своим носом, едва не отморозив его.

"Честно говоря, именно за эту вершину я такую ​​цену заплатить не была готова. Мне даже прочили ампутацию", - написала жена мэра Днепра.

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