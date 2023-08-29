Дедушка из Днепра не может вспомнить, кто его родственники и есть ли они у него вообще.

Добровольцы активно разыскивают родственников пожилого мужчины, обнаруженного в польском городе Щецин. Имя его – Виктор Трефилов. Этот пенсионер страдает проблемами с памятью, поэтому не может даже воспроизвести свое собственное имя.

К сожалению, он также не может вспомнить, кто его родственники и есть ли они у него вообще.

Известно, что Виктор прибыл в Щецин из немецкого города Реклингхаузен. Его нашли в городе, когда он искал реку Днепр. По документам видно, что Виктор Трефилов родился в Днепре, потому добровольцы подозревают, что его родственники могут находиться в этом городе. Эту информацию обнародовали в местном телеграмм-канале.

Если вы распознали это лицо как Виктора, имеете любую информацию или контакты его родственников, пожалуйста, свяжитесь с полицией Щецина.

Также сообщалось, что в Днепре и области разыскивают 52-летнюю Татьяну Редько. Женщина – жительница села Кочережки Павлоградского района. Жителей Днепропетровской области просят помочь в поисках. Известно, что 11 августа женщина ушла из дома и не вернулась. Предварительно она может находиться в Днепре. Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники.

Она была одета: фиолетовое платье, серые сандалии. Приметы: рост 160 сантиметров, зеленые глаза, шрам на подбородке, хромает на левую ногу.

Источник: dnepr.info

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