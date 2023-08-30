24 августа, в День Независимости Украины, в районе села Ивановское Донецкой области, погиб сержант Руслан Янченко. О трагической гибели защитника из Днепропетровщины сообщил Андрей Белоусов, городской голова Каменского.
Руслан Янченко родился 21 мая 1990 года. В 2010 году он завершил обучение в металлургическом колледже. В течение 2010-2011 годов он проходил военную службу по сроку. Также работал на металлургическом комбинате. С самого начала полномасштабного вторжения Руслан отправился на фронт.
"От имени всего общества, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника", - говорится в сообщении городского головы Каменского.
У него остались жена, сын, дочь и мать. Прощание с погибшим бойцом запланировано на 29 августа.
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Между тем, в Петриковской общине поступили печальные сообщения о гибели на фронте еще одного земляка, Андрея Кимлика. Похоронили защитника на его родной земле, в селе Мала Петриковка, 28 августа.
"Низкий поклон и безграничная благодарность нашему Герою за защиту родной земли и будущих поколений! Искренние соболезнования родным и близким!", - говорится в сообщении Петриковской общины.
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