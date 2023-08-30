Днепропетровщина потеряла в войне с россией двух военных – погибли Руслан Янченко и Андрей Кимлик.

24 августа, в День Независимости Украины, в районе села Ивановское Донецкой области, погиб сержант Руслан Янченко. О трагической гибели защитника из Днепропетровщины сообщил Андрей Белоусов, городской голова Каменского.

Руслан Янченко родился 21 мая 1990 года. В 2010 году он завершил обучение в металлургическом колледже. В течение 2010-2011 годов он проходил военную службу по сроку. Также работал на металлургическом комбинате. С самого начала полномасштабного вторжения Руслан отправился на фронт.

"От имени всего общества, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника", - говорится в сообщении городского головы Каменского.

У него остались жена, сын, дочь и мать. Прощание с погибшим бойцом запланировано на 29 августа.

Между тем, в Петриковской общине поступили печальные сообщения о гибели на фронте еще одного земляка, Андрея Кимлика. Похоронили защитника на его родной земле, в селе Мала Петриковка, 28 августа.

"Низкий поклон и безграничная благодарность нашему Герою за защиту родной земли и будущих поколений! Искренние соболезнования родным и близким!", - говорится в сообщении Петриковской общины.

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