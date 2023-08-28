Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно оскандалилась после откровенного интервью у Маши Ефросининой, поделилась в своем Instagram кадрами с выступления на Черноморских играх.

Как видно в ролике, Настя Каменских выступала на сцене не одна, а со своими юными поклонниками, которые исполняли вместе с ней песню "Я – Україна".

В подписи к публикации Настя Каменских рассказала об этом выступлении: "На Черноморских играх спели с нашими талантливыми, маленькими украинцами. И это всегда очень чувственный момент. В их голосах звучит не только песня, но и подлинное чувство патриотизма и гордости за свою страну. В каждом слове чувствуешь их безграничную любовь к Украине и веру в светлое будущее".

Однако, как рассказали пользователи в комментариях к видео, после этого выступления кое-что произошло. Так, по словам одной из пользовательниц, Настя Каменских очень пренебрежительно отнеслась к девочке, которая подошла взять автограф у звезды.

"Только контролируйте свою пренебрежительность, хотя бы при общении с детьми. Потому что то, с какой миной и цыканьем вы давали им автограф – это просто какая-то жесть. Когда ребенок вернулся, то сказал, что больше ни у кого на попросит автограф, потому что он себя чувствовал "каким-то не таким"! Ты попутала берега, "звезда", мася, зайка!", - написала возмущенная пользовательница.

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