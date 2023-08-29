Сообщается, что беременную женщину госпитализировали в родильное отделение Каменской больницы №9.
Но уже в пути у девушки начались отвесные роды.
Об этом сообщила заведующая Каменской станцией областного Центра экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева.
По ее словам, 27 августа около 17.31 в диспетчерскую поступил вызов из Верхнеднепровской общины о 20-летней женщине, у которой начинались третьи роды.
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На вызов выехала бригада медиков, на скорую беременную женщину начали транспортировать в больницу.
Уже в машине скорой женщины начались стремительные роды.
К счастью, врач удачно приняла роды у роженицы и без осложнений родилась здоровая и доношенная девочка.
Молодую маму с новорожденным ребенком госпитализировали в родильное отделение.
Известно, что это не первые роды у 20-летней девушки, у семьи роженицы есть 2 мальчика, теперь есть и сестричка.
Источник: sobitie .
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