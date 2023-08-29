20-летняя девушка из Каменского района родила третьего ребенка в автомобиле скорой.

Сообщается, что беременную женщину госпитализировали в родильное отделение Каменской больницы №9.

Но уже в пути у девушки начались отвесные роды.

Об этом сообщила заведующая Каменской станцией областного Центра экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева.

По ее словам, 27 августа около 17.31 в диспетчерскую поступил вызов из Верхнеднепровской общины о 20-летней женщине, у которой начинались третьи роды.

На вызов выехала бригада медиков, на скорую беременную женщину начали транспортировать в больницу.

Уже в машине скорой женщины начались стремительные роды.

К счастью, врач удачно приняла роды у роженицы и без осложнений родилась здоровая и доношенная девочка.

Молодую маму с новорожденным ребенком госпитализировали в родильное отделение.

Известно, что это не первые роды у 20-летней девушки, у семьи роженицы есть 2 мальчика, теперь есть и сестричка.

Источник: sobitie .

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