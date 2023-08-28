Ожидаются определенные нововведения в мобилизации – чего ждать украинцам – объясняем ниже.

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Мобилизация в Украине проводится по плану, дополнительных оснований для усиления этого процесса нет. Но с сентября ожидаются определенные нововведения в мобилизации.

По указанию представителей Территориального центра кадрового обеспечения (ТЦК), повестка в военную службу не всегда означает автоматическую мобилизацию. Этот документ также выдается для уточнения данных лиц. Возможно, произошли изменения в месте проживания, семейном положении или в количестве детей.

Обязательность мобилизации касается мужчин, отвечающих следующим критериям:

Возраст от 27 до 60 лет, здоровые или ограниченно пригодные с военным опытом или без него.

Мужчины, которые в настоящее время находятся на военной службе в резерве или запасе и прошли срочную службу, а их возраст от 18 до 27 лет.

Те, кто не служил по воинской обязанности в возрасте от 18 до 27 лет. Мобилизация возможна только добровольно при подписании контракта с Вооруженными Силами Украины (ВСУ).

По состоянию здоровья и выводам Военно-врачебной комиссии (ВЛК) они полностью или частично пригодны. При этом не допустим тяжких преступлений.

В соответствии с Положением Кабинета Министров Украины №1487 был одобрен Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов в рамках мобилизации.

Согласно пункту 21 этого Порядка, определены категории военнообязанных, которые обязаны регистрироваться без получения повестки о мобилизации. Это касается:

Резервистов и военнообязанных, которым не исполнился возраст.

Призывников от 16 лет, которые будут зарегистрированы до 27 лет.

Женщин, обладающих профессией, родственной военной специальности, перечень которой утвержден Министерством обороны.

Согласно новым правилам, с 1 сентября в ТЦК должны обратиться без повестки о мобилизации:

ВПЛ в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющих регистрации в военном учете.

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, изменившие место жительства и не регистрировавшиеся в учете.

Резервисты и военнообязанные, информация о которых не была обновлена ​​более 5 лет.

Мужчины от 18 до 27 лет, которые не зарегистрированы как призывники.

Источник: Nashemisto.

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