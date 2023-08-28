Переселенцы в Днепре, области и Украине могут быть лишены денежной помощи, если они отвечают некоторым условиям.

С наступлением осенних месяцев украинцы должны ждать определенных изменений в их статусе. В частности, с 1 сентября будут внесены определенные модификации в условия выплаты денежной помощи для переселенцев. Это также распространяется на переселенцев в Днепре и области. К примеру, имущественное состояние внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) станет определяющим фактором для получения денежной помощи.

Владельцы домов из Николаевщины и Херсонщины, чье жилье подтопилось и находилось на этих территориях по состоянию на 6 июня текущего года, получат одноразовую материальную помощь в размере 5 тысяч гривен.

Денежная помощь будет выплачиваться всем пострадавшим, а обязательность начисления этой суммы 5 тысяч гривен остается, независимо от получения других видов социальной поддержки и регистрации пострадавших как внутренне перемещенных лиц.

Каждый пострадавший сможет подать заявление на получение денежной помощи в управлении социальной защиты.

Также переселенцы могут быть лишены денежной помощи, если они отвечают следующим условиям:

Обладают собственным жильем на территориях, где не производятся активные боевые действия, а также если площадь этого жилья превышает 13,65 квадратных метров на каждого члена семьи. Имеют собственный автомобиль более 5 лет с даты выпуска, за исключением автомобилей, которые были приобретены путем волонтерства и переданы в ВСУ для оборонных нужд. Сумма на депозитном банковском счете превышает 100 тысяч гривен. Получили недвижимость (дом, квартиру, земельный участок) стоимостью более 100 тысяч гривен, за исключением жилья, предоставленного из местного или государственного бюджета. Владеют иностранной валютой или банковскими металлами на сумму более 100 тысяч гривен, за исключением средств, предоставленных благотворительными организациями или используемых для оплаты образовательных, медицинских или социальных услуг.

Источник: Nashemisto.

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