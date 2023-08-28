С наступлением осенних месяцев украинцы должны ждать определенных изменений в их статусе. В частности, с 1 сентября будут внесены определенные модификации в условия выплаты денежной помощи для переселенцев. Это также распространяется на переселенцев в Днепре и области. К примеру, имущественное состояние внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) станет определяющим фактором для получения денежной помощи.
Владельцы домов из Николаевщины и Херсонщины, чье жилье подтопилось и находилось на этих территориях по состоянию на 6 июня текущего года, получат одноразовую материальную помощь в размере 5 тысяч гривен.
Денежная помощь будет выплачиваться всем пострадавшим, а обязательность начисления этой суммы 5 тысяч гривен остается, независимо от получения других видов социальной поддержки и регистрации пострадавших как внутренне перемещенных лиц.
Каждый пострадавший сможет подать заявление на получение денежной помощи в управлении социальной защиты.
Также переселенцы могут быть лишены денежной помощи, если они отвечают следующим условиям:
- Обладают собственным жильем на территориях, где не производятся активные боевые действия, а также если площадь этого жилья превышает 13,65 квадратных метров на каждого члена семьи.
- Имеют собственный автомобиль более 5 лет с даты выпуска, за исключением автомобилей, которые были приобретены путем волонтерства и переданы в ВСУ для оборонных нужд.
- Сумма на депозитном банковском счете превышает 100 тысяч гривен.
- Получили недвижимость (дом, квартиру, земельный участок) стоимостью более 100 тысяч гривен, за исключением жилья, предоставленного из местного или государственного бюджета.
- Владеют иностранной валютой или банковскими металлами на сумму более 100 тысяч гривен, за исключением средств, предоставленных благотворительными организациями или используемых для оплаты образовательных, медицинских или социальных услуг.
Источник: Nashemisto.
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