Так, ночью оккупанты из тяжелой артиллерии били по Мировской общине Днепропетровской области, пишет Politeka.net со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.

"Утром российская армия, применив тактическую авиацию с южного направления, ударила ракетами по Кривому Рогу", - говорится в сообщении.

Разрушены два дачных дома, еще 5 – изуродованы, вспыхнул пожар в хозяйственном сооружении.

взрыв, дым

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

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"Последствия удара уточняются", - добавили в Днепропетровской ОГА.

Кроме того, сегодня враг атаковал Полтавщину. Есть попадание в промышленный объект.

Информация о пострадавших сейчас уточняется, - сообщили в Полтавской ОГА.

Также стало известно о ситуации в Херсонской области. Согласно новому отчету Херсонской ОГА, за минувшие сутки противник совершил 69 обстрелов, выпустив 395 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации.

По Херсону враг выпустил 39 снарядов – российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию парка в Херсоне.

В результате атак один человек погиб, еще два человека получили ранения.

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