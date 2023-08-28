Российские оккупанты ночью и утром совершили новые подлые атаки, есть попадания.

Так, ночью оккупанты из тяжелой артиллерии били по Мировской общине Днепропетровской области, пишет Politeka.net со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.

"Утром российская армия, применив тактическую авиацию с южного направления, ударила ракетами по Кривому Рогу", - говорится в сообщении.

Разрушены два дачных дома, еще 5 – изуродованы, вспыхнул пожар в хозяйственном сооружении.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

"Последствия удара уточняются", - добавили в Днепропетровской ОГА.

Кроме того, сегодня враг атаковал Полтавщину. Есть попадание в промышленный объект.

Информация о пострадавших сейчас уточняется, - сообщили в Полтавской ОГА.

Также стало известно о ситуации в Херсонской области. Согласно новому отчету Херсонской ОГА, за минувшие сутки противник совершил 69 обстрелов, выпустив 395 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации.

По Херсону враг выпустил 39 снарядов – российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию парка в Херсоне.

В результате атак один человек погиб, еще два человека получили ранения.

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