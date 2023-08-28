Так, ночью оккупанты из тяжелой артиллерии били по Мировской общине Днепропетровской области, пишет Politeka.net со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.
"Утром российская армия, применив тактическую авиацию с южного направления, ударила ракетами по Кривому Рогу", - говорится в сообщении.
Разрушены два дачных дома, еще 5 – изуродованы, вспыхнул пожар в хозяйственном сооружении.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
"Последствия удара уточняются", - добавили в Днепропетровской ОГА.
Кроме того, сегодня враг атаковал Полтавщину. Есть попадание в промышленный объект.
Информация о пострадавших сейчас уточняется, - сообщили в Полтавской ОГА.
Также стало известно о ситуации в Херсонской области. Согласно новому отчету Херсонской ОГА, за минувшие сутки противник совершил 69 обстрелов, выпустив 395 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации.
По Херсону враг выпустил 39 снарядов – российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию парка в Херсоне.
В результате атак один человек погиб, еще два человека получили ранения.
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