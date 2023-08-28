В сети появилось видео с Димой Коляденко и Ириной Билык в роскошном ресторане в Испании.

Эпатажная украинская певица Ирина Билык кроме свой певческой карьеры, прославилась еще и тем, что много раз была замужем. В последнее время артистка начала все чаще появляться на людях с одним из своих бывших мужей Димой Коляденко. К слову, именно с ним Ирина Билык в свое время очень скандально расходилась. Но, похоже, пара возобновила отношения.

Недавно в своем YouTube-канале Ирина Билык опубликовала очередное видео с Димой Коляденко, на котором они вместе сидят в ресторане и весело проводят время.

Как видно, пара заказала суши, однако судя из подписи к ролику, артистка на диете. "Если жена на диете, муж должен держать диету вместе с ней?", - иронично спросила Ирина Билык.

При этом на видео Коляденко с удовольствием поедает суши, а потом еще и певице дает попробовать. После этого он мило целует Ирину в щеку.

При этом в комментариях к ролику началась оживленная дискуссия, одни пользователи радуются за воссоединение пары, а другие хейтят Коляденко:

"Очень радостно видеть вас вместе снова. Такая безумная любовь не могла угаснуть навсегда. Счастья Вам простого мирского и спокойного".

"Это больше, чем любовь. Это энергообмен на всю жизнь".

"Так приятно видеть вас вместе".

"Самая обалденная пара. Человек-чемодан и маленькая девочка в шикарном авто. Люблю ваше творчество".

"Дима! Дима Коляденко! Какая женщина рядом, а вы лимон".

"А будешь знать, Дмитрий, как такую женщину уважать!".

"Этому танцору не только яйца мешают".

"Такого не прокормишь".

"Дима растолстел и обнаглел до края".

Напомним, ранее мы писали, что недавно в сети появилось видео российского блогера-путиниста, который попал на творческий вечер Ирины Билык в Испании. В одном из ресторанов города Торревьехе был творческий вечер Ирины Билык, где она была вместе с Димой Коляденко и Петром Черным.

И если Ирина Билык и Дима Коляденко не контактировали с российскими пропагандистами, и вообще не догадывались, что они там были, то Петр Черный согласился на короткое интервью, обнимался с ними так еще и спел по их просьбе.

Последние новости Украины:

Напомним, Кравец из "Квартал 95" оскандалилась из-за языка, украинцы в ярости: "Стыдно...".

Как сообщала Politeka, Здоровье за деньги не купишь: Данилко, Астафьева, Каменских и другие знаменитости, которые живут с болезнями.

Также Politeka писала, что "Вылезает лютая, мерзкая нечисть": Маша Ефросинина новым постом зацепила Лесю Никитюк.