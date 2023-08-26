Полиция Павлограда разыскивает 14-летнюю Анастасию Василькову.
Как сообщили в главном управлении Национальной полиции в Днепропетровской области, девочка еще 25 августа около 9 часов утра ушла из дома и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.
Приметы пропавшей девочки, с виду Насти 15-16 лет, рост около 155 см, худощавого телосложения, волосы на голове темно-русые, до плеч, глаза серого цвета.
В день исчезновения была одета в голубые шорты, голубая майка, кроссовки черно-розового цвета.
"Если Вам известна любая информация о местонахождении Васильковой Анастасии Максимовны, 2009 года рождения, просим сообщить по номеру: (066) 283 53 06 или в Павлоградский РИН ГУНП в Днепропетровской области", - обратились к украинцам в полиции.
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Недавно сообщалось, что в Днепре исчез защитник - мужчина перестал выходить на связь с родными, сейчас его ищет полиция.
Да, в Днепре исчез военный.
Полиция Днепра разыскивает 43-летнего Фурдуя Руслана Викторовича.
Известно, что 6 августа защитник приехал из Одесской области для прохождения военно-врачебной комиссии в военном госпитале.
В какой-то момент он перестал выходить на связь с родными.
Также сообщается, что последнее местонахождение военного неизвестно.
Поэтому в полиции просят всех, кто владеет любой информацией о пропавшем защитнике, сообщить по номерам: +380506228946, или на спецлинию 102.
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