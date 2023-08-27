В супермаркетах и ​​магазинах Днепра стремительно падают цены на популярный продукт.

Эксперты рассказали, сколько сейчас стоят яйца и дали прогноз - ждать ли подорожания.

Так, весной этого года яйца били все рекорды – впервые за десяток было больше 90 гривен.

Однако позже стоимость немного снизилась и остановились на отметке 50 гривен.

Как сообщили в Государственной службе статистики, на полках магазинов, в том числе в Днепре, дешевеют яйца, снижение стоимости длится третий месяц подряд.

По данным Госстата, в июле средняя цена упала на 8% и имела отметку в 38 гривен за десяток.

Цена некоторых яиц упала на 10 гривен, но все зависит от марки и сорта.

Большие и "домашние" яйца стоят от 45 гривен, обычные чуть меньше, от 40 до 45 гривен.

Самые дешевые яйца, которые продают в супермаркетах поштучно – одно стоит 3,7 гривны.

Яйца на базарах стоят в среднем в 36-40 гривен.

Специалисты прогнозируют, что этой осенью цена на яйца снова может взлететь, а с приходом холодов их количество уменьшится, потому что цыплята уносятся не так часто.

Поэтому, как говорят эксперты, есть вероятность, что украинцы, в частности, жители Днепра, снова увидят ценник за десяток яиц - 100 гривен.

Источник: dnepr.info.

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