Вечером 25 августа россияне устроили артиллерийский обстрел Никополя.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в результате этой атаки погиб 59-летний мужчина.

обстрелы Днепропетровской области

По уточненной информации, из-за вечернего артобстрела в Никополе повреждены пять частных домов, две линии электропередач, газопровод и авто.

Ночью в городе и районе было спокойно, как и в целом по области – хоть и с тревогами, но без вражеских атак.

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обстрелы Днепропетровской области

Между тем глава Хврковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что за прошедшие сутки под огнем российских оккупантов находились населенные пункты Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов области.

Враг бил по украинским городам и селам из реактивной и ствольной артиллерии, минометов, использовал боевую авиацию.

В частности, в городе Волчанск, что в Чугуевском районе, российские оккупанты повредили частный дом и хозяйственные постройки. В селе Охримовка того же района рашисты попали по территории фермерского хозяйства, на месте произошел пожар. В Купянском районе в селе Кучеривка зафиксировано повреждение газовой трубы высокого давления и частного дома.

К счастью, за сутки не были зафиксированы пострадавшие среди гражданского населения.

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