В Днепре задержаны преступники во время незаконных действий и извлечения неправомерной выгоды.

Так, сотрудники правоохранительных органов обезвредили коррупционные системы, к которым были, в частности, причастны сотрудники Территориального центра комплектования, а также гражданские.

Как сообщили в главном управлении Национальной полиции в Днепропетровской области, злоумышленники повлияли в районных территориальных центрах комплектации и социальной поддержки.

Преступники обещали "решить вопрос" о признании непригодным к службе, а также снятие лиц с военного учета. За свои услуги они брали взятку в размере от 12 000 до 14 000 долларов.

Так, правоохранители задержали в Днепре двух фигурантов во время получения взятки, которую собирались разделить с сотрудниками ТЦК.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 369 (коррупция).

Известно, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование продолжается.

К слову, на Днепропетровщине разоблачена еще одна коррупционная схема - злоумышленники выписывали "боевые премии" за несуществующие заслуги.

Оказалось, что они незаконно присвоили более 3,5 млн. гривен, предназначенных для выплат военнослужащим.

Виновникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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