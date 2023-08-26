Так, сотрудники правоохранительных органов обезвредили коррупционные системы, к которым были, в частности, причастны сотрудники Территориального центра комплектования, а также гражданские.
Как сообщили в главном управлении Национальной полиции в Днепропетровской области, злоумышленники повлияли в районных территориальных центрах комплектации и социальной поддержки.
Преступники обещали "решить вопрос" о признании непригодным к службе, а также снятие лиц с военного учета. За свои услуги они брали взятку в размере от 12 000 до 14 000 долларов.
Так, правоохранители задержали в Днепре двух фигурантов во время получения взятки, которую собирались разделить с сотрудниками ТЦК.
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Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 369 (коррупция).
Известно, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Расследование продолжается.
К слову, на Днепропетровщине разоблачена еще одна коррупционная схема - злоумышленники выписывали "боевые премии" за несуществующие заслуги.
Оказалось, что они незаконно присвоили более 3,5 млн. гривен, предназначенных для выплат военнослужащим.
Виновникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
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