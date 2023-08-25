Враг бил по Никопольщине из «Града» и тяжелой артиллерии, пишет Politeka.net со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.
В Никополе повреждены сельскохозяйственное предприятие и линия электропередач. В результате атаки без света остались более 700 семей.
«Утром российская армия снова атаковала город. А еще – Марганецкую общину. Там последствия уточняются», – сообщили в ОГА.
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В Зеленодольской общине Криворожского района из-за обстрела из тяжелой артиллерии поврежден газопровод.
Также сообщается, что ночью защитники из ПВК "Восход" уничтожили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник. Кроме того, украинская ПВО сбила ракету.
«Обломки повредили частный дом и газопровод в Грушевской общине Криворожья», - уточнили в ОГА последствия атаки.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
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Также напомним, что новые беспощадные атаки врага принесли много горя.
Кроме того, Politeka.net писала о страшном ударе по Днепру.