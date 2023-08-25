Этой ночью агрессор снова терроризировал Днепропетровскую область

Враг бил по Никопольщине из «Града» и тяжелой артиллерии, пишет Politeka.net со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.

В Никополе повреждены сельскохозяйственное предприятие и линия электропередач. В результате атаки без света остались более 700 семей.

«Утром российская армия снова атаковала город. А еще – Марганецкую общину. Там последствия уточняются», – сообщили в ОГА.

В Зеленодольской общине Криворожского района из-за обстрела из тяжелой артиллерии поврежден газопровод.

Также сообщается, что ночью защитники из ПВК "Восход" уничтожили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник. Кроме того, украинская ПВО сбила ракету.

«Обломки повредили частный дом и газопровод в Грушевской общине Криворожья», - уточнили в ОГА последствия атаки.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

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Также напомним, что новые беспощадные атаки врага принесли много горя.

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