Так, священнику УПЦ из Днепра присудили штраф.
Об этом говорится в приговоре Амур-Нижнеднепровского районного суда.
Священник – уроженец Новосибирска гражданин Украины.
С 2019 года настоятель УПЦ МП Свято-Покровской церкви был администратором канала в соцсети и размещал публикации, которые могли разжигать религиозную рознь.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
"Лютые персонажи": кто будет мстить Путину за убийство Пригожина
Ужасный удар по центру Херсона: снаряд влетел в дом, где был ребенок
В День Независимости россияне жестоко ударили по Днепру: сильные разрушения и много раненых
"Он действительно боится": встречу Путина и Эрдогана перенесли, появились подробности
“Употреблены словосочетания в кавычках: “Православной церкви Украины” (ВЦУ), в переносном значении, которое показывает то, что эти названия приводятся с оттенком иронического отношения, что может вызвать у прихожан церкви чувство обиды”, – говорится в приговоре суда.
Суд признал виновным священника по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины.
Священнику назначен штраф в размере 3400 гривен и более 9 тысяч гривен взыскания за привлечение экспертов.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области командир одной из частей похитил военное имущество на полмиллиона гривен.
Объявлено подозрение командиру разведывательного взвода, завладевшего военным имуществом, за которое он был ответственен.
Речь идет о четырех комплектах портативных радиостанций специального назначения и двух квадрокоптерах, общая стоимость которых составляет 500 тысяч гривен.
Подозреваемый сдал полученное незаконным путем военное имущество в ломбарды на территории Днепропетровщины, получил за это деньги и потратил их по своему усмотрению.
Последние новости Украины:
Напомним, миллионы из бюджета разворовали, раскрыты участники схемы.
Как сообщала Politeka, чиновники прокрутили новую коррупционную схему, скандальные детали.
Также Politeka писала, что украинец в тюрьме умудрился работать на кафиров.