Так, священнику УПЦ из Днепра присудили штраф.

Об этом говорится в приговоре Амур-Нижнеднепровского районного суда.

Священник – уроженец Новосибирска гражданин Украины.

С 2019 года настоятель УПЦ МП Свято-Покровской церкви был администратором канала в соцсети и размещал публикации, которые могли разжигать религиозную рознь.

“Употреблены словосочетания в кавычках: “Православной церкви Украины” (ВЦУ), в переносном значении, которое показывает то, что эти названия приводятся с оттенком иронического отношения, что может вызвать у прихожан церкви чувство обиды”, – говорится в приговоре суда.

Суд признал виновным священника по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины.

Священнику назначен штраф в размере 3400 гривен и более 9 тысяч гривен взыскания за привлечение экспертов.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области командир одной из частей похитил военное имущество на полмиллиона гривен.

Объявлено подозрение командиру разведывательного взвода, завладевшего военным имуществом, за которое он был ответственен.

Речь идет о четырех комплектах портативных радиостанций специального назначения и двух квадрокоптерах, общая стоимость которых составляет 500 тысяч гривен.

Подозреваемый сдал полученное незаконным путем военное имущество в ломбарды на территории Днепропетровщины, получил за это деньги и потратил их по своему усмотрению.

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