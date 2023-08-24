В настоящее время полиция расследует все обстоятельства и детали этой трагедии.

На шахте "Терновская" в городе Кривой Рог на Днепропетровщине произошло трагическое событие – обвал. Эту информацию подтвердила представительница по связям с общественностью Криворожского районного управления полиции, Анастасия Субач.

По ее сообщению, 24 августа около шести часов утра в полицию поступило сообщение о несчастном случае, произошедшем на территории Терновского района города.

"Прибыв на место происшествия, правоохранители устанавливают подробности. Стало известно, что во время проведения работ с повышенной опасностью в шахте погиб 43-летний мужчина, еще один, 39-летний работник, получил травмы", - отметила Анастасия Субач.

В настоящее время полиция расследует все обстоятельства и детали этой трагедии.

Кроме того, следует напомнить, что сегодня также были зафиксированы обстрелы ракетами со стороны россии города Днепра и Днепропетровской области.

Одна из ракет была успешно сбита, другие попали в центральный автовокзал. В результате прилета были повреждены киоски и кафе. Многие местные объекты понесли убытки, в частности банк, заправка, гостиница, агрофирма, мебельное производство, здание администрации и 15 киосков. Также повреждены жилые дома, 3 автобуса и несколько автомобилей, контактная троллейбусная сеть, системы водоснабжения и газоснабжения.

К сожалению, в результате этого инцидента пострадали 10 человек, среди которых 55-летняя женщина и мужчины в возрасте 33 и 48 лет. Трое пострадавших находятся в больнице в среднем тяжелом состоянии.

Источник: Суспільне.

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