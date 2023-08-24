На шахте "Терновская" в городе Кривой Рог на Днепропетровщине произошло трагическое событие – обвал. Эту информацию подтвердила представительница по связям с общественностью Криворожского районного управления полиции, Анастасия Субач.
По ее сообщению, 24 августа около шести часов утра в полицию поступило сообщение о несчастном случае, произошедшем на территории Терновского района города.
"Прибыв на место происшествия, правоохранители устанавливают подробности. Стало известно, что во время проведения работ с повышенной опасностью в шахте погиб 43-летний мужчина, еще один, 39-летний работник, получил травмы", - отметила Анастасия Субач.
В настоящее время полиция расследует все обстоятельства и детали этой трагедии.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Ужасный удар по центру Херсона: снаряд влетел в дом, где был ребенок
Украинок избила толпа мужчин в Чехии, жуткие детали: "когда узнал, что они из..."
В День Независимости россияне жестоко ударили по Днепру: сильные разрушения и много раненых
Оккупанты получили новый подлый приказ после бегства из Урожайного: раскрыта его суть
Кроме того, следует напомнить, что сегодня также были зафиксированы обстрелы ракетами со стороны россии города Днепра и Днепропетровской области.
Одна из ракет была успешно сбита, другие попали в центральный автовокзал. В результате прилета были повреждены киоски и кафе. Многие местные объекты понесли убытки, в частности банк, заправка, гостиница, агрофирма, мебельное производство, здание администрации и 15 киосков. Также повреждены жилые дома, 3 автобуса и несколько автомобилей, контактная троллейбусная сеть, системы водоснабжения и газоснабжения.
К сожалению, в результате этого инцидента пострадали 10 человек, среди которых 55-летняя женщина и мужчины в возрасте 33 и 48 лет. Трое пострадавших находятся в больнице в среднем тяжелом состоянии.
Источник: Суспільне.
Последние новости Украины:
Напомним, СБУ провели массовую облаву в Днепре, что известно об операции.
Как сообщала Politeka, украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.
Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.